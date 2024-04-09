Нейронные блоки занимают часть кристалла, которую можно было бы использовать для большего количества ядер или более производительной графики.

В связи с бурным развитием искусственного интеллекта (ИИ) производители процессоров стали интегрировать в них специальные нейронные блоки для ускорения ИИ нагрузок. Очевидно, эти блоки занимают часть кристалла, которая могла бы использоваться для размещения большего количества ядер процессора, большего кэша или более производительной графики.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Не исключено, что в стремлении предоставить более производительный NPU, чем у конкурента, производители процессоров будут жертвовать другими блоками. Так, по слухам, процессоры AMD Strix Point первоначально разрабатывались с большим объёмом кэш-памяти, что должно было положительно сказаться на общей производительности процессора и интегрированной графики, но впоследствии якобы было решено уменьшить кэш и увеличить NPU. Об этом пишет Wccftech со ссылкой на участника форумов AnandTech под псевдонимом Uzzi38. Официально об этом ничего не известно.

AMD ранее сообщила, что в процессорах AMD Strix Point производительность NPU вырастет трёхкратно, по прогнозам, она достигнет 50 TOPS.