Об этом сообщает тайваньское издание UDN. Скорее всего, сначала компания сосредоточится на флагманских моделях RTX 5090 и 5080. По мнению TweakTown, новый флагман может стоить 1999 долларов США, а субфлагманская модель — 1499 долларов.

Тайваньское издание UDN отмечает рост цен на видеокарты NVIDIA, даже модели начального класса могут подорожать до 10%, передаёт TweakTown. Рост цен подтверждают местные поставщики, основная причина — сокращение поставок. Практически все модели подорожают, на сколько, зависит от стратегии продаж каждого бренда.

Источник изображения: Josh Appel, Unsplash

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С точки зрения операционных перспектив, в компании ASUS считают, что в этом году по-прежнему будет чувствоваться влияние негативных экономических факторов. MSI оптимистична и прогнозирует двузначный рост темпов продаж материнских плат, видеокарт и ноутбуков. В GIGABYTE считают, что в потребительском сегменте худшие времена прошли, а в серверном не будет проблем за счёт большого спроса на системы для искусственного интеллекта.

Также в UDN отмечают, что производители ожидают презентации новых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 50 в четвёртом квартале. Это позволит производителям осуществить отгрузку первых продуктов в этом году и повысить среднюю цену за единицу продукции.

Скорее всего, сначала компания сосредоточится на флагманских моделях RTX 5090 и 5080, в TweakTown считают, что новый флагман может стоить 1999 долларов США, а субфлагманская модель — 1499 долларов. При этом не исключено, что RTX 5080 по производительности в играх опередит RTX 4090. Согласно некоторым слухам, прирост производительности в новой линейке будет внушительным.