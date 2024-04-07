Пока в Сети описываются только несколько случаев.

Несколько пользователей платформы Reddit за последние сутки рассказали о необычной проблеме: краска на бэкплейтах их видеокарт выгорела в местах, расположенных вблизи оперативной памяти, сообщает VideoCardz. Следы явно намекают, что краска выгорела под действием излучения от диодов RGB-подсветки модулей памяти.

Источник изображения: Zishan khan, Unsplash

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Яркая RGB-подсветка на модулях оперативной памяти сейчас обычное дело, если не говорить о самых простых и бюджетных вариантах. Как правило, подсветка поддерживает различные режимы и эффекты, динамично сменяющие друг друга. Производитель несёт ответственность за безопасность используемых диодов и реализацию подсветки.

Источник изображения: Reddit, tychii93

По мнению VideoCardz, выгорание краски на бэкплейте видеокарты может быть результатом сочетания двух факторов: невысоким качеством краски и ультрафиолетовым излучением от диодов RGB-подсветки. Современные диоды, используемые в лампах, не должны излучать ультрафиолетовый свет. Исключением могут быть лампы с высоким индексом цветопередачи, диоды в которых могут генерировать свет в ультрафиолетовом спектре от 375 до 400 нм. Другое предположение, краска выцвела под воздействием дополнительного тепла от диодов, что маловероятно: вряд ли диоды выделяют тепла больше, чем сама видеокарта, в таком случае бэкплейт выцвел бы весь и проблема была бы более распространена.

О проблеме на Reddit сообщили два владельца видеокарт RTX 3080 от MSI, один владелец RTX 4080 от GIGABYTE и один владелец GTX 1080 Ti, который заметил выгорание краски спустя пять лет эксплуатации видеокарты. Ещё один пользователь сообщил, что сталкивается с подобным уже второй раз после апгрейда видеокарты — это снова доказывает, что выгорание краски происходит под воздействием света от диодов подсветки памяти.