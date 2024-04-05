Это первый раз, когда процессор засветился под брендом Core Ultra 200.

Процессор Intel Core Ultra 5 234V семейства Lunar Lake был обнаружен в тестовых логах, сообщает Wccftech. Это не первый раз, когда процессоры Lunar Lake замечают в Сети, но это первый раз, когда процессор представлен под брендом Core Ultra 200. Ожидается, что этот же бренд будет использоваться семейством процессоров Arrow Lake для настольных и мобильных ПК.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Изучив отчёт, специалисты предположили, что процессор Intel Core Ultra 5 234V является инженерным образцом, который тестировался на платформе LNL-M LP5. Это чип с 8-ядерной конфигурацией 4P+4E, работающий на пониженной частоте в диапазоне 2,1…3,1 ГГц. Процессор оснащён встроенной LPDDR5x памятью и графикой Battlemage с обозначением GT1 и, предположительно, восемью ядрами Xe (64 EU).

Также специалисты заметили начало работ по реализации поддержки дискретных видеокарт Battlemage в Linux. Ожидается, что у Intel есть, как минимум, два графических процессора для новых видеокарт: BMG-10 и BMG-21. Оба недавно были замечены в Сети и, по слухам, сейчас находятся на стадии предварительной квалификации.

В базе данных Geekbench ранее появился один из первых ноутбуков с 8-ядерным процессором Lunar Lake — это был тестовый образец Samsung Galaxy Book5 Pro следующего поколения.