NVIDIA GeForce Game Ready версии 552.12 доступен для загрузки.

Графический драйвер NVIDIA GeForce Game Ready версии 552.12 доступен для загрузки. В нём добавили оптимизации для третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare III и Warzone, а также обновлённой версии Diablo IV — недавно в игре появилась поддержка трассировки лучей.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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NVIDIA напоминает, что в перечисленных играх поддерживает набор технологий DLSS 3 с генерацией кадров и Reflex для снижения задержки ввода. На GeForce RTX 4080 SUPER включение DLSS 3 в режиме «Производительность» повышает среднюю частоту кадров в Call of Duty: Warzone на 52% при 4K разрешении и максимальных настройках графики. Технология Reflex позволяет снизить задержку на величину до 28%. В Diablo IV на максимальных настройках в 4K включение DLSS 3 с упором на производительность увеличивает среднюю частоту кадров на RTX 4080 SUPER в 3,1 раза.

Вместе с выпуском нового драйвера в GeForce Experience и NVIDIA app появились оптимальные профили графических настроек для девяти игр, в числе которых Dragon's Dogma 2 и Horizon Forbidden West, The Thaumaturge и другие проекты.

В списке исправленных проблем компания указывает профиль Resizable Bar для Horizon Forbidden West. Что касается известных, но нерешённых проблем, то их три: в системах с видеокартами серии GeForce GTX 10 и RTX 20, работающими в SLI, могут появиться фризы при активации планирования графического процессора с аппаратным ускорением; снижение уровня загрузки графического процессора в Horizon Forbidden West Complete Edition при работе технологии Reflex в режиме Boost; произвольные вылеты Tekken 8 могут наблюдаться в системах с видеокартами из серии GeForce GTX 10. Подробности о драйвере можно узнать в примечаниях к выпуску (PDF).

В другой новости компания сообщает о новых и обновлённых играх с поддержкой своих технологий: Midnight Ghost Hunt получила поддержку NVIDIA DLSS 2 и Reflex, Tchia тоже поддерживает DLSS 2.