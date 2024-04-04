Компании зарегистрировали много новинок в Евразийской экономической комиссии.

Информация в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) указывает на возможное появление в обозримом будущем множества новых моделей видеокарт от компаний MSI и ASUS, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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Компания MSI зарегистрировала 15 новых моделей видеокарт NVIDIA. В первую очередь стоит отметить возрождение серии Gaming Duke. Об этом стало известно с появлением на сайте компании трёхвентиляторной GeForce RTX 4060 Gaming Duke 3X. Это будет не единственная видеокарта в серии, готовится ещё несколько RTX 4060 с тремя и двумя вентиляторами, а также несколько вариантов RTX 4070 SUPER с тремя вентиляторами.

Источник: VideoCardz и ЕЭК

Кроме этого, MSI может выпустить RTX 4070 Ti SUPER в исполнениях Expert и Expert Classic, RTX 4080 SUPER в исполнении Expert Classic. Далее, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4060 Ti могут выпустить в вариантах Shadow и Ventus Black соответственно.

Тем временем, компания ASUS может выпустить много новых видеокарт серии Radeon RX 7900, включая первую модель ROG STRIX на базе RX 7900 GRE. Также в заявке перечислены модели из серий TUF и DUAL, включая видеокарты RX 7900 XTX, XT и GRE.

Регистрация новых моделей у регулятора ещё не означает, что все они в итоге будут представлены на рынке, но шансы велики.