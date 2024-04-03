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Moleculo
Microsoft озвучила стоимость расширенной поддержки Windows 10 для корпоративных пользователей
Компания планирует завершить поддержку операционной системы Windows 10 в октябре 2025 года.

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Microsoft планирует завершить поддержку операционной системы Windows 10 в октябре 2025 года, о чём уже известно довольно долгое время. Также компания ранее сообщила о программе платной расширенной поддержки Extended Security Updates (ESU), которая на этот раз будет доступна не только зарубежным корпоративным пользователям, но и обычным. В случае Windows 7 программа ESU была доступна только бизнесу. Windows 10 всё ещё достаточно популярна и не исключено, что многие пользователи согласились бы на платные обновления. Накануне компания назвала стоимость расширенной поддержки для корпоративных пользователей, сообщает gHacks.

Источник изображения: Clint Patterson, Unsplash (отредактировано)

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В одном из вариантов подписки ключ активации (5x5 activation key) для каждого устройства обойдётся в 61 доллар США. Каждый последующий год цена будет удваиваться, т.е. за второй год придётся заплатить 122 доллара, а за третий уже 244 доллара. В сумме за три года дополнительная поддержка Windows 10 на одном устройстве обойдётся бизнесу в 427 доллара, 25% можно сэкономить, используя облачные решения Microsoft для управления обновлениями. Есть ещё один вариант, он доступен только для компьютеров с Windows 10, доступ к которым осуществляется через облачные компьютеры с Windows 11. К таким компьютерам обновления ESU применяются автоматически без дополнительной платы.

Сколько будет стоить подписка для обычных пользователей, пока неизвестно.

#microsoft #windows 10
Источник: ghacks.net
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