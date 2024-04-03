AMD представила систему отслеживания проблем, позволяющую собирать отзывы и уведомлять о регулярных обновлениях.

AMD объявила о планах решить текущие проблемы программного стека ROCm (Radeon Open Compute PlatforM), связанные с документацией, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) компании @amdradeon. В частности, с проблемами сталкиваются сторонние компании, желающие продавать оборудование AMD в области ускоренных вычислений.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

реклама

Решение проблем требует либо прямого участия AMD, либо полной и исчерпывающей документации, с последним, судя по всему, есть проблемы. Кроме того, AMD объявила о намерении в ближайшем будущем открыть исходный код для различных программных решений. Конкретные подробности, включая сроки, пока не разглашаются.

AMD представила систему отслеживания проблем, позволяющую собирать отзывы и предоставлять регулярные обновления. Пользователи, заинтересованные в отслеживании прогресса усилий AMD по открытию исходного кода как для программного, так и для аппаратного обеспечения, могут найти дополнительную информацию на специальной странице GitHub.

Программный стек ROCm (Radeon Open Compute PlatforM) предоставляет программистам графических процессоров API, который поддерживает различные вычислительные алгоритмы. Интерес к ROCm существенно вырос в прошлом году из-за роста популярности генеративного искусственного интеллекта.