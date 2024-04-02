Доля RTX 3060 и RTX 4060 заметно выросла.

Отчёт по оборудованию пользователей Steam за март показал заметный прирост систем с видеокартой RTX 3060, сообщает VideoCardz. Согласно опубликованной информации, доля таких систем увеличилась на 0,75% и составляет 6,92%. Несмотря на то, что RTX 3060 уже исполнилось три года, она всё ещё является неплохим выбором для любителей игр в начальном и среднебюджетном сегменте. Преемник в лице RTX 4060 тоже набирает популярность, в марте видеокарта использовалась в системах 2,6% опрошенных пользователей Steam, прирост около 0,6%.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

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В целом, видеокарты NVIDIA класса 60 всегда были и остаются популярными среди любителей игр — это сравнительно доступные решения, обеспечивающие достаточный уровень производительности на момент выхода. Не учитывая модификаций Ti, четыре видеокарты класса 60 из разных поколений находятся в топ-10. Однако популярность моделей из серий GTX 10, GTX 16 и RTX 20, вероятно, пойдёт на спад, особенно с учётом завершения производства графических процессоров для серии GTX 10 и 16.

Источник изображения: Steam, Valve

В случае видеокарт AMD и Intel не наблюдается значительного роста популярности, Radeon RX 580 является самой популярной видеокартой AMD, при этом используется она в 0,83% систем. Ни видеокарт из серии Radeon RX 7000, ни видеокарт из серии Intel Arc не видно в верхних строчках рейтинга.