Соединение MagForce 2.0, улучшенная конструкция.

Thermaltake выпустила вентиляторы CT120/140 EX ARGB Sync с магнитной системой соединения в цепочку, сообщает TechPowerUp. Новая серия CT EX отличается улучшенной конструкцией как самого вентилятора, так и магнитной системы, также обновили дизайн.

Источник изображения: Thermaltake

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В конструкции системы магнитного соединения MagForce 2.0 Quick Connect в два раза увеличили контактные площадки для более надёжного соединения. Объединение вентиляторов в цепочку позволяет уменьшить количество кабелей, что сделает процесс сборки системы проще, улучшит её внешний вид.

Источник изображения: Thermaltake

Изменения в конструкции самих вентиляторов позволили значительно повысить производительность относительно предыдущих моделей CT и снизить утечку воздуха. По углам корпуса присутствуют антивибрационные вставки. Вариант с диаметром крыльчатки 120 миллиметров (мм) развивает воздушный поток 68 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении 2,95 мм водяного столба и уровне шума 28,5 дБ. Характеристики более крупной модели в том же порядке: 90,3 CFM, 3,07 мм вод столба и 30,7 дБ соответственно. Для подсветки в каждом из вентиляторов присутствует 9 ARGB светодиодов, настройка выполняется с помощью программного обеспечения производителей материнских плат.

Вентиляторы будут доступны в комплектах по три штуки, их можно использовать в качестве корпусных или с радиаторами жидкостных систем охлаждения, цены не уточняются.