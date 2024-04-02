Похоже, с покупкой SSD лучше не медлить.

Цены на потребительские твердотельные накопители в первом квартале 2024 года выросли на 23…28% и продолжат расти, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на отчёт аналитиков TrendForce. Во втором квартале специалисты прогнозируют рост цен в этом сегменте на 10…15%. Такой же прогноз озвучен и для мобильного рынка, где используются eMMC и UFS накопители.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Рост цен в потребительском сегменте замедлился, но о стабилизации рынка речи пока не идёт, многие крупные производители не изменили свою производственную стратегию с первого квартала, по слухам, только Kioxia и WDC увеличили коэффициент использования своих производственных мощностей. В корпоративном сегменте ожидается наибольший рост цен, в диапазоне 20…25%, что связывают с высоким спросом и желанием крупных компаний пополнить запасы.

Источник изображения: TrendForce

Как полагают в Wccftech, рост цен продолжится в следующих кварталах, пока продукты на базе флэш памяти не подорожают примерно на 40%. Ждать снижения цен или скидок в ближайшее время бессмысленно, поэтому, если стоит вопрос о покупке твердотельного накопителя, делать это лучше сейчас.