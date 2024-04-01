Moment 5 войдёт в состав ежемесячного обновления Windows 11 в апреле.

Ежемесячное обновление для Windows 11 в апреле будет включать расширение функций Moment 5, которое на прошлой неделе стало доступно в виде необязательного обновления KB5035942. При установке обновлений всегда есть вероятность возникновения каких-либо проблем, так и на этот раз, некоторые пользователи, решившие установить KB5035942, сообщают о невозможности установки и зависаниях во время установки с последующим откатом, а некоторые из тех, кому обновление установить удалось, сталкиваются с BSOD и чёрными экранами, сообщает Neowin. Специалисты обратили внимание на несколько подобных жалоб, появившихся на форумах Microsoft, судя по всему, каждая из проблем не единична.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Остаётся надеяться, что Microsoft сможет выявить проблемы, с которыми сталкиваются некоторые пользователи при установке Moment 5 и после, включив необходимые исправления в ежемесячное обновление.

В числе нововведений Moment 5: поддержка USB 4 со скоростью 80 гигабит в секунду, различные улучшения для взаимодействия с подключёнными Android устройствами, включая возможность использования приложения «Ножницы» для редактирования новых фотографий. Также обновление устраняет различные ошибки, связанные с принтерами, Wi-Fi, настройками, спящим режимом и т.д.