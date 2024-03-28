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Vastarmor выпускает одну из самых быстрых Radeon RX 7900 XTX на рынке
Вариант Super Alloy обладает заводским разгоном до 2680 МГц.

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Vastarmor, китайский производитель видеокарт, который начал работать с компания AMD со времени появления серии RDNA2, выпускает новую версию Radeon RX 7900 XTX под названием Super Alloy и это одна из самых быстрых моделей «из коробки» на рынке, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Vastarmor

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«Игровая» частота видеокарты повышена до 2510 МГц, а пиковая частота — до 2680 МГц. Это примерно на 9,1% и 7,2% выше эталонных показателей. Таким заводским разгоном могут похвастаться лишь некоторые модели на рынке и всё это лучшие варианты: ASRock Taichi и Aqua, PowerColor Liquid Devil, а также Sapphire Nitro Plus.

Источник изображения: Vastarmor

Vastarmor Radeon RX 7900 XTX Super Alloy это премиальная модель с крупной системой охлаждения, которая получила три вентилятора диаметром 100 мм. Видеокарта занимает 33 см в длину и 6,9 см в толщину. Как и у других моделей в этой серии, на кожухе видеокарты присутствует настраиваемая ARGB подсветка.

Источник изображения: Vastarmor

На китайских торговых площадках видеокарта продаётся по цене 6799 юаней или примерно 88900 рублей по курсу на момент написания.

#видеокарты #amd radeon #vastarmor
Источник: videocardz.com
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