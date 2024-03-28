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Moleculo
Thermaltake представила корпус S250 TG ARGB с возможностью вертикальной установки видеокарт
Корпус поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами.

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Thermaltake представила компьютерные корпуса S250 TG ARGB в чёрном и белом цвете, сообщает TechPowerUp. Эти модели выделяются рядом уникальных возможностей, в первую очередь стоит отметить съёмную секцию крепления видеокарт и PCIe плат расширения, которую можно расположить либо традиционно, либо повернуть на 90 градусов для установки видеокарты в вертикальной плоскости. О наличии в комплекте райзера ничего не говорится, судя по всему, его нет.

Источник изображения: Thermaltake

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Другим достоинством корпуса является возможность установки больших радиаторов для жидкостных систем охлаждения. Спереди можно поставить трёхсекционный радиатор длиной до 420 мм, сверху длиной до 360 мм, сбоку можно установить двухсекционный радиатор длиной до 240 мм, сзади — односекционный длиной 120 мм. Корпус поставляется в комплекте с четырьмя 120-мм вентиляторами Thermaltake CT120 ARGB, которые работают в диапазоне скоростей 500…2000 оборотов в минуту, развивая воздушный поток до 57 кубических футов в минуту при уровне шума до 25,8 дБ. Фронтальная панель корпуса перфорирована для лучшего воздушного потока. Левая боковая панель корпуса выполнена из 4-мм закалённого стекла, она устанавливается на петли.

Источник изображения: Thermaltake

Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 165 мм, видеокарт длиной до 400 мм, блоков питания длиной до 220 мм, материнских плат формата до E-ATX, четырёх накопителей (2×3,5/2,5 дюйма + 2×2,5 дюйма).

#thermaltake #корпуса для пк
Источник: techpowerup.com
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