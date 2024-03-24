Один из методов предполагает возможность выгрузки данных из оперативной и видеопамяти на накопители.

Специалисты Wccftech обратили внимание на недавно опубликованный патент Microsoft, где компания рассматривает методы снижения нагрузки на подсистему памяти, которая выросла с появлением трассировки лучей. Трассировка лучей увеличивает количество данных, хранящихся в памяти, эти данные начинают конкурировать с другими за пространство и пропускную способность, требования к подсистеме памяти растут.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

реклама

В Microsoft рассматривают различные способы решения проблемы, одним из которых является создание более управляемых пулов данных с возможностью их хранения на скоростных накопителях. Такая возможность может быть реализована в API DXR и работать в тандеме с технологией Microsoft Direct I/O, которая ускоряет загрузку данных в память видеокарты. Это приведёт к повышению производительности приложений с трассировкой лучей, особенно в сценариях с ограниченным объёмом памяти.

Возможно, идея воплотится в жизнь, когда высокоскоростные твердотельные накопители с поддержкой PCIe 5-го поколения получат широкое распространение в потребительском сегменте, полагают в Wccftech.