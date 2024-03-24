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Moleculo
Драйвер AMD Adrenalin 24.3.1 снял ограничение с разгона видеопамяти на Radeon RX 7900 GRE
Потенциал разгона у карт довольно большой.

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В TechPowerUp сообщили, что выпущенный на неделе графический драйвер AMD Adrenalin версии 24.3.1 снял ограничение разгона видеопамяти на видеокарте Radeon RX 7900 GRE. Теперь в программном обеспечении AMD владельцам видеокарты доступны частоты вплоть до 3,0 ГГц, когда ранее предельное значение немного превышало 2,3 ГГц.

Источник изображения: Mateus Durães dos Santos, Unsplash

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В соответствии со стандартными спецификациями, память на Radeon RX 7900 GRE настроена на работу со скоростью 18 Гбит/с, хотя для производства видеокарт используются более быстрые чипы со скоростью вплоть до 24 Гбит/с. Иными словами, запас по разгону памяти у данных видеокарт большой.

Источник изображения: TechPowerUp

Специалистам TechPowerUp на одной из тестовых моделей с чипами 20 Гбит/с удалось разогнать память до 2,6 ГГц, т.е. получить эквивалент чипов со скоростью практически 21 Гбит/с. Это привело к 15-процентному повышению производительности в одной из тестовых сцен бенчмарка 3DMark Time Spy Extreme — видеокарта обогнала RTX 4070 Ti и RTX 3090 Ti от NVIDIA.

Стоит отметить, что рассматриваемый драйвер добавил поддержку трёх новых игр, включая Horizon Forbidden West и Dragon's Dogma 2, принёс исправления множества ошибок. Также AMD анонсировала на неделе обновление FSR до версии 3.1, рассказав про значительное повышение качества.

#amd #разгон #radeon rx 7900 gre
Источник: techpowerup.com
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