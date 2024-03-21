В частности, исправлены вылеты и ошибки драйвера в HellDivers 2.

AMD выпустила графический драйвер Adrenalin версии 24.3.1 с поддержкой свежих релизов и большим списком исправлений. В числе поддерживаемых игр громкие и ожидаемые проекты, которые станут доступны в период с 21 по 26 марта.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

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Уже сегодня на ПК выходит полное издание Horizon Forbidden West Complete Edition, на завтра назначен релиз Dragon's Dogma 2, эти проекты, пожалуй, не нуждаются в представлении. В начале следующей недели, 26 марта, состоится релиз Outpost: Infinity Siege, довольно интересного проекта, в котором сочетаются несколько жанров: шутер, стратегия и «защита башни» (tower defense).

В новом драйвере для HYPR-RX была реализована расширенная поддержка игр Dragon's Dogma 2, Diablo IV, Ghostrunner 2 и Suicide Squad: Kill the Justice League, исправлены ошибки и проблемы, кратко:

микро-статтеры при включении генерации кадров AMD Fluid Motion Frames в некоторых играх

вылеты и ошибки драйвера в HellDivers 2 на различных видеокартах Radeon RX 7900, а также аналогичные проблемы в Starcraft II, актуальные для всей 7000-й серии игровых видеокарт Radeon RX

артефакты при включении технологии Radeon Boost и трассировки лучей в Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

ошибки, из-за которых некоторые персонажи в «Казаки 3» могли стать невидимыми, потерять текстуры

мерцание света в Space Engineers

ошибочная информация о лимитах maximum memory tuning на видеокартах Radeon RX 7900 GRE, а также FPS, в последнем случае счётчик врал при сворачивании игр

ошибка кэширования шейдеров в случае наличия в имени пользователя диакритических знаков

недоступность ускорения на графическом процессоре в Adobe Premiere Pro в системах с гибридной графикой

снижение производительности в некоторых задачах Topaz AI, использующих DirectML

Также внесены различные правки для уменьшения времени стартовой загрузки World of Warcraft при использовании DirectX 12. Обо всех этих изменениях, а также об известных проблемах подробнее можно узнать на официальной странице с примечаниями к выпуску.