По слухам, партнёры компании получили соответствующие уведомления.

По слухам, NVIDIA уже информирует своих партнёров о будущем сокращении поставок игровых видеокарт GeForce RTX 40 серии, сообщает Wccftech со ссылкой на южнокорейский ресурс Quasarzone, который, в свою очередь, получил информацию от отраслевых экспертов. Резкое сокращение поставок якобы входит в планы компании по подготовке к выпуску нового поколения. Изменений в ценах видеокарт текущей серии не ожидается, спрос на модели SUPER и так вялый, утверждают эксперты.

Источник изображения: Adeel Shabir, Unsplash

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Этот шаг может негативно сказаться на прибыльности игрового подразделения, но, судя по всему, компанию это мало волнует. Спрос на ускорители вычислений для искусственного интеллекта (ИИ) очень высок, освободившиеся ресурсы могут направить на производство ускорителей поколения Hopper, которые используют ту же технологию под названием 4N.

Даже если информация верна, вряд ли сократятся поставки сразу всех видеокарт текущей серии, новая будет развёртываться постепенно, модели среднего и бюджетного уровня должны появиться ещё не скоро. Более того, инсайдеры ранее и вовсе заявляли, что в этом году стоит ожидать только новую флагманскую видеокарту серии GeForce RTX 50.