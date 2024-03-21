Это многокристальный процессор.

Известный YouTube инсайдер Moore’s Law is Dead показал в новом видео изображение, как утверждается, 24-ядерного мобильного процессора Intel Arrow Lake-H, сообщает VideoCardz. Также инсайдер заявил, что на данный момент компания готовится к началу рассылки квалификационных образцов этих процессоров своим партнёрам и это, якобы, несколько поздновато, если планируется представить их во второй половине этого года.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

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В предстоящих сериях настольных и мобильных процессоров Intel будет использовать передовые технологии упаковки, объединяя в одном корпусе несколько кристаллов, среди них будет и несколько пустышек для обеспечения целостности всей конструкции.

Источник изображения: Moore’s Law is Dead, YouTube

Утверждается, что на представленном изображении эти пустышки расположены в левом нижнем и правом верхнем углах. Остальные микросхемы в порядке слева направо: графический кристалл, SoC, кристалл ввода-вывода, наконец, самый крупный — это вычислительный кристалл.





По информации инсайдера, флагманские продукты предложат сочетание 8 производительных и 16 эффективных ядер. Количество эффективных могут удвоить в потенциальной Refresh линейке, что может быть логичным шагом, если сбудутся слухи об отключении технологии Hyper-Threading в новых процессорах.