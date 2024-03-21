Гораздо меньше мерцания и ореолов.

На конференции разработчиков игр GDC 2024 компания AMD анонсировала обновление технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) до версии 3.1.

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В этом обновлении компания продолжает улучшать алгоритмы масштабирования с целью повышения качества изображения, а также делает возможным включение генерации кадров совместно с технологиями масштабирования конкурентов: NVIDIA DLSS и Intel XeSS, сообщает ComputerBase со ссылкой на сообщество AMD.

AMD обещает для новой версии технологии лучшую временную стабильность как в статичных сценах, так и в движении, отдельно отмечая меньшее мерцание вблизи движущихся объектов, меньшее количество ореолов, а также лучшее сохранении деталей.

Источник изображений: AMD

В качестве примера AMD показала два небольших фрагмента из Ratchet & Clank, в одном случае (слева) используется FSR 2.2, в другом FSR 3.1 (справа). Для демонстрации было выбрано FullHD разрешение и режим FSR «Производительность». Разница видна сразу же, например, в динамике с FSR 3.1 мерцание вокруг движущегося объекта практически незаметно, в то время как FSR 2.2 в этой сцене показывает себя не с лучшей стороны.

Как можно было догадаться, Ratchet & Clank станет первой игрой с поддержкой FSR 3.1, о других пока неизвестно, разработчикам новая версия технологии станет доступна во втором квартале.