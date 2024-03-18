Плата предлагает продвинутую подсистему питания с крупными радиаторами, скоростные USB.

Colorful представила материнскую плату iGame B760M ULTRA Z D5 V20 для систем со скрытой прокладкой кабелей. Все разъёмы для подключения питания и вентиляторов перенесены на заднюю сторону платы, на лицевой стороне остались некоторые второстепенные разъёмы, в частности, для подключения USB на корпусе и RGB подсветки, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Colorful

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Плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX и предлагает четыре слота для установки памяти DDR5 с поддержкой скорости до 7200 МТ/с при разгоне. Для M.2 накопителей есть три разъёма с поддержкой PCIe Gen4 x4, для подключения видеокарты есть один слот PCIe 5x16, ещё один PCIe 3x4 предназначен для дополнительных плат расширения.

Источник изображения: Colorful

По мнению специалистов, плата подойдёт даже для мощных процессоров Intel LGA-1700 благодаря хорошей подсистеме питания, выполненной по схеме 12+1+1 с 55-амперными DrMOS и оснащённой массивной системой охлаждения.

Источник изображения: Colorful

Среди других достоинств: белоснежный дизайн, наличие скоростного разъёма USB-C 3.2 Gen2 на задней панели, 2,5-гигабитного проводного сетевого адаптера и беспроводного Wi-Fi 6E, функции обновления BIOS в один клик со специальным USB портом и кнопкой на задней панели, набора различных защит. В Китае материнская плата уже продаётся по цене 1199 юаней.