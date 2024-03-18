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Colorful представила материнскую плату iGame B760M ULTRA Z D5 V20 для систем со скрытой прокладкой кабелей. Все разъёмы для подключения питания и вентиляторов перенесены на заднюю сторону платы, на лицевой стороне остались некоторые второстепенные разъёмы, в частности, для подключения USB на корпусе и RGB подсветки, сообщает VideoCardz.
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Плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX и предлагает четыре слота для установки памяти DDR5 с поддержкой скорости до 7200 МТ/с при разгоне. Для M.2 накопителей есть три разъёма с поддержкой PCIe Gen4 x4, для подключения видеокарты есть один слот PCIe 5x16, ещё один PCIe 3x4 предназначен для дополнительных плат расширения.
По мнению специалистов, плата подойдёт даже для мощных процессоров Intel LGA-1700 благодаря хорошей подсистеме питания, выполненной по схеме 12+1+1 с 55-амперными DrMOS и оснащённой массивной системой охлаждения.
Среди других достоинств: белоснежный дизайн, наличие скоростного разъёма USB-C 3.2 Gen2 на задней панели, 2,5-гигабитного проводного сетевого адаптера и беспроводного Wi-Fi 6E, функции обновления BIOS в один клик со специальным USB портом и кнопкой на задней панели, набора различных защит. В Китае материнская плата уже продаётся по цене 1199 юаней.