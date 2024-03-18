4K и 1440p мониторы с сертификатами NVIDIA G-SYNC Compatible и DisplayHDR 400, разъёмом USB-C.

ASUS представила новые 27-дюймовые IPS мониторы в серии ROG Strix для любителей игр, сообщает TechPowerUp. Модель XG27UCS предлагает разрешение 4K с частотой 160 Гц, а XG27ACS — 1440p и 180 Гц соответственно. Оба монитора обеспечивают низкое время отклика 1 мс (GtG), совместимы с технологией NVIDIA G-SYNC, обладают сертификацией DisplayHDR 400 и матовым покрытием. Что касается эргономики, мониторы могут похвастаться компактной подставкой с углублением для смартфона. Для подключения присутствуют разъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB Type-C.

ROG Strix XG27ACS. Источник изображения: ASUS

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Совместимость с технологией NVIDIA G-SYNC и синхронизация Extreme Low Motion Blur (ELMB Sync) позволяют мониторам обеспечивать плавный игровой процесс без разрывов. Благодаря технологии ASUS Variable Overdrive 2.0 мониторы могут подстраивать настройки овердрайва под частоту кадров в широком диапазоне из 20 уровней. Технология под названием GamePlus предлагает набор различных инструментов, полезных для геймеров, включая наложение перекрестия для более точного прицеливания в шутерах, а Dynamic Shadow Boost осветлит затемнённые участки в игровых сценах.

Источник изображения: ASUS и TechPowerUp

Мониторы можно настраивать с помощью программного обеспечения ASUS DisplayWidget Center, отчёт о заводской калибровке доступен в экранном меню.

Продажи ASUS XG27ACS начались за рубежом, на американском рынке цены начинаются от 269 долларов США, есть чёрная и белая модели. Монитор XG27UCS будет продаваться по цене от 449 долларов США.