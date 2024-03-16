Библиотека позволяет разработчикам добавлять трассировку лучей в свои приложения.

AMD открыла исходный код библиотеки HIP Ray-Tracing, который теперь доступен под лицензией MIT в репозиториях GPUOpen на платформе GitHub, сообщает Wccftech со ссылкой на Phoronix. Это сделает разработку приложений с HIP более простой, и сподвигнет большее число разработчиков использовать трассировку лучей на базе HIP в своих приложениях. В частности, специалисты считают, что это окажет положительное влияние на разработку игр, но не приводят конкретные примеры.

Источник изображения: AMD

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AMD HIP (Heterogeneous-Compute Interface) является гибридным API, который позволяет создавать универсальные приложения, совместимые с различными программными интерфейсами благодаря промежуточным уровням трансляции. Одной из причин того, что исходный код HIP RT был открыт, могут быть недавние обращения стартапа TinyCorp, считают в Wccftech. Однако в случае c TinyCorp речь шла не о библиотеках HIP, а о прошивке видеокарт RDNA 3, которые стартап выбрал для своих систем искусственного интеллекта и столкнулся с некоторыми сложностями.