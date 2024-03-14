Пока новые телевизоры анонсированы на китайском рынке.

TCL, один из ведущих производителей телевизоров с технологией Mini-LED LCD, недавно объявил о планах по выпуску флагманской серии телевизоров следующего поколения с впечатляющими характеристиками, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс flatpanelshd.

X11H, который в настоящее время находится в разработке и впервые появился в продаже в Китае, может похвастаться 14112 зонами затемнения и максимальной яркостью до 6500 нит, что делает его самой продвинутой моделью в портфолио компании.

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Источник изображения: TCL

Утверждается, что X11H предлагает на 40% более энергоэффективную подсветку по сравнению с обычными конструкциями Mini-LED. Несмотря на улучшенную технологию подсветки, телевизор по-прежнему очень тонкий, немногим толще планшета (без подставки). X11H основан на ЖК-панели 4K VA с частотой обновления 144 Гц. Эта модель будет доступна в размерах 98 и 85 дюймов.

Источник изображения: TCL

TCL также анонсировала свой лучший телевизор для Китая. Модель под названием X11H Max представляет собой панель диагональю 163 дюйма. Это роскошный гигантский телевизор с яркостью XDR 10000 нит. Он поддерживает 22-битную цветовую гамму и формат HDR до 12 бит. X11H Max имеет встроенную 6.2.2-канальную систему, которую можно расширить до 7.1.4-канальной. Цена в 799999 юаней (около 110 тысяч долларов) тоже впечатляет.

Источник изображения: TCL

Цены на различные модели TCL X11H в Китае:

163 дюйма: 799 999 юаней;

98 дюймов: розничная цена 49 999 юаней, предпродажная цена 44 999 юаней;

85 дюймов: розничная цена 29 999 юаней, предпродажная цена 27 999 юаней.

Модели X11H, вероятно, заменят нынешний флагманский телевизор под названием QM851G в США (X955 в Европе), но не следует ожидать, что эта серия выйдет на мировой рынок в ближайшее время. Как отмечается в отчетах, TCL обычно анонсировала свои мониторы на выставках CES (январь) или IFA (сентябрь).