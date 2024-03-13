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Moleculo
Mini-Tower корпус ZALMAN P30 Air поддерживает материнские платы с разъёмами на обратной стороне
В комплекте три 140-мм ARGB вентилятора.

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ZALMAN представила Mini-Tower корпус P30 Air в двух цветовых вариантах, чёрном и белом, сообщает TechPowerUp. В данном корпусе можно отметить наличие полностью перфорированной передней панели, перфорированных сегментов по бокам, трёх комплектных 140-мм ARGB вентиляторов (два спереди и один сзади), а также совместимость с материнскими платами, разъёмы которых расположены на обратной стороне — это позволяет спрятать большинство кабелей за стойкой материнской платы.

Источник изображения: ZALMAN

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В корпусе достаточно пространства для видеокарт длиной до 392 мм, процессорных кулеров высотой до 181 мм и блоков питания длиной до 226 мм. В нижней части корпуса есть отсек для одного 3,5-дюймового и одного 2,5-дюймового накопителя. В дополнение к этому один накопитель формата 2,5-дюйма можно закрепить на обратной стороне стойки материнской платы, место под ещё два накопителя выделено на панели в основном объёме корпуса.

Источник изображения: ZALMAN

Всего корпус поддерживает установку до девяти вентиляторов, помимо трёх комплектных по два 140-мм или три 120-мм вентилятора можно установить сверху и снизу, на кожухе, закрывающем блок питания. В числе других преимуществ: встроенный кронштейн для видеокарты, концентратор для вентиляторов, USB-C на передней панели.

#zalman #корпуса для пк
Источник: techpowerup.com
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