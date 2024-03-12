Вероятно, карты класса 70 снова будут со 192-битной шиной.

Слухи о потенциальных характеристиках графических процессоров видеокарт GeForce RTX 50 появляются уже который день подряд. Так, известный в Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi заявил, что флагманский графический процессор GB202 может поддерживать 512-битную шину памяти. Этот GPU может стать основой видеокарты RTX 5090 или более мощной модели, если NVIDIA, например, решит вернуться к моделям TITAN, а также использоваться для флагманских профессиональных видеокарт следующего поколения.

Источник изображения: TheRegisti, Unsplash

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Следующий за ним чип с кодовым обозначением GB203 якобы будет половиной от GB202, поддерживая 256-битную шину памяти, утверждал инсайдер накануне. Сегодня речь зашла уже о GB205, следующем GPU в серии, ему инсайдер приписывает 192-битную шину, передаёт VideoCardz.

Таким образом, если полагаться на информацию инсайдера, пока в новой линейке GPU нет чипа с 384-битной шиной памяти, но наверняка ничего не мешает NVIDIA при необходимости реализовать такую конфигурацию на базе флагманского чипа. Даже допуская, что GB202 будет действительно поддерживать 512-битную шину, не факт, что она будет реализована в какой-либо из потребительских видеокарт. Это может быть запас для профессиональных карт, которые обычно оснащают более медленными чипами памяти с поддержкой ECC.

Слухи о потенциальных характеристиках графических процессоров NVIDIA следующего поколения. Источник изображения: VideoCardz

Помимо перечисленных графических процессоров в линейке могут присутствовать ещё два варианта: GB206 и GB207 для видеокарт начального уровня. Об их характеристиках инсайдер пока ничего не говорит, есть только предположения о количестве потоковых мультипроцессоров во флагманском чипе, в GB202 может быть 192 блока SM.

NVIDIA должна рассказать о серверных ускорителях Blackwell в рамках GTC 2024 на следующей неделе. Информация об игровых видеокартах, скорее всего, появится не раньше, чем через несколько месяцев.