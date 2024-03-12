У обычных пользователей останется единственная поддерживаемая версия Windows 10.

Поддержка Windows 10 версии 21H2 завершится 11 июня 2024 года, сообщает Neowin со ссылкой на информацию Microsoft. Это касается корпоративных редакций и редакций для образовательных учреждений, включая Enterprise, IoT Enterprise и Education. Редакции Windows 10 21H2 для обычных потребителей, такие как Home и Pro, не поддерживаются с июня прошлого года. Окончание поддержки означает, что обновления безопасности указанная версия операционной системы больше получать не будет.

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Стоит отметить, что существуют корпоративные редакции Windows 10 21H2 с долгосрочной поддержкой LTSC. Так, поддержка редакции Windows 10 21H2 Enterprise LTSC продлится до 2027 года, а в случае с редакцией IoT Enterprise LTSC — до 2032 года.

После 11 июня для обычных пользователей останется единственная поддерживаемая версия Windows 10 — это выпуск 22H2. Но и её срок подходит к концу, поддержка завершится в октябре 2025 года. За дополнительную плату пользователям предлагают ещё два года дополнительной поддержки. Альтернативой является переход на Windows 11, на данный момент поддерживаются версии 22H2 и 23H2, но на первую вряд ли стоит ориентироваться, её поддержка завершится в этом году. А ещё в этом году ожидается релиз крупного обновления Windows 11 24H2.