Продажи ожидают со дня на день.

Intel Core i9-14900KS снова в заголовках новостей, новый флагманский настольный процессор для платформы LGA 1700 появился на сайте крупного американского ритейлера MicroCenter и стоит 749 долларов США, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Niek Doup, Unsplash (отредактировано)

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Это только очередной раз подтверждает скорый старт продаж новинки. Официально дата не называлась, по информации от инсайдеров и ряда зарубежных интернет магазинов, 14 марта процессор станет доступен покупателям за рубежом.

Источник изображения: VideoCardz, MicroCenter

Intel Core i9-14900KS стоит практически столько же, сколько его предшественники, рекомендованная цена 12900KS и 13900KS на старте продаж составляла 739 долларов США, первый был выпущен в апреле 2022, а второй — в январе 2023 года. Как напоминают специалисты, несмотря на коробочный вариант поставки, стандартный кулер в комплектацию KS процессоров не входит, он тут бессилен.

Источник изображения: VideoCardz, MicroCenter

Для всех процессоров KS на производстве отбираются лучшие кристаллы, что касается характеристик, 14900KS обладает пиковой частотой 6,2 ГГц, его базовая мощность PL1 повышена до 150 Вт, очевидно, что под нагрузкой процессор будет требовать гораздо больше энергии. Процессоры KS ориентированы на энтузиастов с продвинутыми системами охлаждения. В остальном основные спецификации 14900KS совпадают с таковыми у 14900K.

Intel Core i9-14900KS, вероятно, останется лучшим процессором для платформы LGA 1700. В этом году Intel должна представить совершенно новые процессоры Arrow Lake и платформу LGA 1851.