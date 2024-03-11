Это откроет новые возможности для центров обработки данных.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) рассказал, что новое поколение серверов и рабочих станций DGX будет использовать жидкостное охлаждение, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) журналиста Таэ Кима (Tae Kim) @firstadopter, который опубликовал фрагмент выступления главы компании на одной из недавних конференций.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

реклама

Известны как положительные, так и отрицательные стороны использования жидкостного охлаждения в центрах обработки данных. К основным преимуществам относят большую эффективность самого процесса охлаждения и возможность располагать серверные стойки с более высокой плотностью. С другой стороны, высокие капитальные затраты и сложности, связанные с обслуживанием, сдерживали широкое внедрение жидкостного охлаждения в отрасли. Но, похоже, без этого не обойтись.

Компании инвестируют огромные средства в научные исследования по данному направлению и производство серверных систем жидкостного охлаждения, включая оборудование для обслуживания инфраструктуры. SMCI, Intel и многие другие компании уже объявили о планах по созданию серверов с жидкостным охлаждением, теперь и NVIDIA присоединилась к этой гонке.

Патрик Мурхед (Patrick Moorhead), основатель, генеральный директор и главный аналитик Moor Insights & Strategy, в своём комментарии в Twitter (заблокирован в РФ) @PatrickMoorhead дал понять, что индустрия центров обработки данных достигла точки, когда существует острая потребность в фундаментальных инновациях, и замена решений по охлаждению не поможет. «Итак, мы уже задействовали почти все рычаги для оптимизации производительности при сохранении разумного уровня тепловыделения и энергопотребления: уменьшение размеров узлов, дезагрегированные конструкции и упаковка. Что дальше, жидкий азот? Оптическая упаковка? Жёсткий переход на ASIC? Более быстрые сетевые технологии? Похоже, нам нужно нажать на кнопку перезагрузки, поскольку мы упираемся в стену».

В Wccftech считают, что внезапные изменения в отрасли невозможны, поэтапный переход к жидкостному охлаждению — отличный вариант. Что касается высокой стоимости подобных проектов, так и доходы в сегменте искусственного интеллекта тоже выросли.

NVIDIA наверняка расскажет больше о системах DGX следующего поколения во время конференции GTC 2024, до которой осталось несколько дней.