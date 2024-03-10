При меньшем количестве ядер и без поддержки HT.

Многоядерная производительность будущих процессоров Intel Lunar Lake может увеличиться в полтора раза относительно Meteor Lake U, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @SquashBionic. Инсайдер дал понять, что руководствовался результатами бенчмарков Cinebench R23 и Geekbench 5, но не опубликовал конкретные результаты.

Источник изображения: Nakul, Unsplash

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Прогноз можно назвать многообещающим, особенно с учётом слухов об отсутствии у процессоров Intel Lunar Lake и Arrow Lake поддержки технологии Hyper-Threading (HT). Кроме этого, процессоры семейства Meteor Lake U предлагают больше ядер, чем ожидается в Lunar Lake. Если верить имеющейся информации, на платформе Lunar Lake MX для маломощных премиальных ноутбуков будут восьмиядерные процессоры с конфигурацией 4P+4E, а в семействе Meteor Lake U есть 12-ядерные с конфигурацией 2P+8E+2LPE. В рассматриваемом сравнении базовая мощность процессоров была практически равна, для Lunar Lake это 17 Вт, а для Meteor Lake U — 15 Вт. Ещё одним значительным преимуществом Lunar Lake должна стать интегрированная графика Battlemage.

В основе процессоров Intel Lunar Lake лежат микроархитектуры Skymont и Lion Cove, как и в более мощных процессорах Arrow Lake для настольного и мобильного сегмента. Оба семейства должны дебютировать в этом году.