Возможно, речь зайдёт и о процессорах Arrow Lake?

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) выступит с докладом на Computex 2024, сообщает VideoCardz со ссылкой на пресс-релиз, согласно которому на выставке планируется уделить внимание новому оборудованию для центров обработки данных и потребительского сегмента.

Источник изображения: Niek Doup, Unsplash (отредактировано)

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Хотя конкретные продукты не называются, июньское мероприятие может стать отличным моментом для презентации возможностей процессоров Arrow Lake, а производители партнёры Intel смогут показать на выставке свои новые материнские платы LGA 1851. При этом полноценная презентация процессоров перед началом продаж, вероятно, пройдёт осенью, Intel Arrow Lake запланирован на второе полугодие.

«TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) представляет Пэта Гелсингера, генерального директора корпорации Intel, в качестве основного докладчика на выставке COMPUTEX 2024 4 июня. В рамках тематики COMPUTEX, связанной с искусственным интеллектом (ИИ), Гелсингер расскажет о продуктах Intel нового поколения для центров обработки данных и клиентских вычислений, которые позволят внедрить ИИ повсеместно, сделав технологию доступной благодаря уникальным платформам, безопасным решениям и поддержке открытых экосистем».

В VideoCardz напоминают, что на Computex 2024 выступит и генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su). В данном случае стоит ожидать новостей о конкурирующих процессорах Ryzen на базе новой микроархитектуры Zen 5. Представители компании неоднократно говорили о больших планах на текущих год, так, недавно технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) намекнул на работы по внедрению искусственного интеллекта в фирменные технологии масштабирования компании. Возможно, об этом на предстоящей выставке тоже расскажут.