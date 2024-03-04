На 2024 год у компании грандиозные планы.

Технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) в недавнем подкасте на YouTube канале No Priors намекнул, что в компании работают над внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в процесс масштабирования изображения для игр: «…2024 год является для нас грандиозным, потому что мы потратили много лет на создание аппаратных и программных возможностей для ИИ. Мы завершили работу по внедрению ИИ в весь спектр наших продуктов: для облачных, периферийных решений, персональных компьютеров, встраиваемых и игровых устройств. Мы расширяем возможности масштабирования наших игровых устройств с применением ИИ, и 2024 станет годом для реализации наших больших планов».

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

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Что имел в виду Пейпермастер, точно неизвестно. AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) не использует ИИ, не требуя наличия специальных ядер для ускорения выполнения ИИ алгоритмов, но у новых видеокарт AMD RDNA3 подобные ядра есть, поэтому не исключено, что в компании задействуют их в каком-нибудь из будущих обновлений технологии FSR. По информации VideoCardz, одним из направлений работы инженеров AMD может быть создание алгоритма для удаления артефактов.

Технологии масштабирования NVIDIA DLSS и Intel XeSS используют ИИ для исправления артефактов, возникающих во время масштабирования. Выполнение связанных с ИИ задач ускоряется благодаря наличию специализированных ядер, тензорных ядер в случае видеокарт NVIDIA, ядер XMX в случае видеокарт Intel. Также Intel XeSS может работать и без XMX ядер на видеокартах, поддерживающих инструкции DP4a.



