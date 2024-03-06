Также устранили проблемы с кодировщиком NVENC на видеокартах GeForce GTX 16, конфликт с процессом Steamwebhelper.exe.

Накануне стал доступен драйвер NVIDIA GeForce Game Ready версии 551.76, который принёс с собой оптимизации для игры The Thaumaturge с поддержкой технологий DLSS 3 и Reflex.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

реклама

Также компания отмечает совместимость драйвера и NVIDIA App, напоминая, что на прошлой неделе была представлена бета-версия приложения, главной целью которого является объединение возможностей GeForce Experience, панели управления драйвером и другого программного обеспечения NVIDIA через единый удобный интерфейс. Что немаловажно, NVIDIA App наконец-то позволяет воспользоваться возможностями GeForce Experience без необходимости регистрации учётной записи.

Драйвер устраняет проблемы со стабильностью при генерации кадров в The Talos Principle 2, проблемы с кодировщиком NVENC на видеокартах GeForce GTX 16 серии, а также конфликт с процессом Steamwebhelper.exe, который препятствовал переключению режимов дисплея на ноутбуках.

NVIDIA перечислила новые игры с поддержкой технологий RTX, DLSS 3 будет доступен на релизе в Horizon Forbidden West, DLSS 2 — в REVEIL и Hellbreach: Vegas. В перечисленных играх можно будет включить и DLAA.