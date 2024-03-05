Оптимизированы для платформы AMD WRX90.

Компания V-COLOR представила 8-канальные комплекты памяти RDIMM DDR5 для рабочих станций на базе платформы AMD WRX90 и процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 серии, сообщает TechPowerUp. В комплекты входит по 8 модулей памяти объёмом от 16 до 96 ГБ, таким образом, суммарный объём комплектов в новой серии достигает 768 ГБ. Модули поддерживают профили AMD EXPO, предлагая скорости от 5600 до 7200 МТ/с. В профили EXPO записаны не только основные скоростные параметры с таймингами и напряжениями, но также несколько дополнительных настроек, специфичных для платформы AMD.

Источник изображения: V-COLOR

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В V-COLOR протестировали модули RDIMM на ряде материнских плат, в список вошли ASRock WRX90 WS EVO, ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE и некоторые платы от Supermicro. Хотя модули не оснащаются радиаторами для отвода тепла от микросхем памяти, в V-COLOR предусмотрели небольшие радиаторы для микросхем питания (PMIC) и микросхемы RCD. В частности, RCD имеет решающее значение для работы памяти в режиме DDR5-7200.

Источник изображения: V-COLOR

За рубежом продажи первых комплектов начинаются сегодня, весь ассортимент планируется развернуть к середине марта. Цены не уточняются.