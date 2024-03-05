По слухам, модель, разработанную с учётом ограничений, в Министерстве торговли США всё равно посчитали слишком производительной.

По слухам, AMD тоже столкнулась с проблемами при поставке ускорителей вычислений в Китай из-за новых экспортных ограничений США, сообщает TweakTown со ссылкой на отчёт Bloomberg. Ранее в Сети активно обсуждалось влияние ограничений на поставки видеокарт NVIDIA, даже стандартная версия игровой GeForce RTX 4090 теперь недоступна в Китае, не говоря уже о мощных серверных ускорителях вычислений. Но компания разработала новые, урезанные версии: для потребительского сегмента выпустили RTX 4090 D, а для серверного известно о таких ускорителях как H20, L20 и L2.

Источник изображения: Risto Kokkonen, Unsplash

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Судя по информации анонимных источников Bloomberg, некоторые стандартные модели ускорителей вычислений AMD тоже попали под запрет и компании пришлось разрабатывать специальные версии, но, похоже, пока это не решило проблему с поставками. Сообщается, что разработанный для Китая ускоритель MI309 в Министерстве торговли США посчитали слишком производительным, несмотря на то, что разрабатывался он с учётом новых ограничений. Компании необходима лицензия от Коммерческого бюро промышленности и безопасности США, чтобы получить разрешение на продажи. Достоверность информации остаётся под вопросом — в Bloomberg не получили комментариев ни от AMD, ни от регулятора.