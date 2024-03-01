Самая быстрая реализация среди конкурентов на сегодняшний день.

В предстоящую линейку QD-OLED мониторов GIGABYTE AORUS войдёт одна из первых моделей с поддержкой DisplayPort 2.1, причём самой быстрой его версией UHBR20, сообщает VideoCardz. Другие мониторы, такие как Samsung Odyssey Neo G9 G95NC или Asus ROG Swift PG32UQXR, поддерживают стандарты UHBR13.5 и UHBR10 соответственно.

GIGABYTE AORUS F032U2P. Источник изображения: GIGABYTE

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Мониторы FO32U2 и F032U2P во многом похожи, но именно вариант P поддерживает DisplayPort 2.1, в то время как базовая модель — DisplayPort 1.4. В остальном это 31,5-дюймовые мониторы, оснащённые панелью Samsung QD-OLED с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц, как и многие другие конкурирующие мониторы на рынке. Именно модель F032U2P от AORUS на данный момент выделяется среди всего этого ассортимента поддержкой DP2.1 с высокой пропускной способностью. FO32U2P также будет оснащён Mini-DisplayPort 2.1, а также, по сравнению с версией без индекса P, будет поддерживать более высокую мощность USB-C, 65 против 18 Вт. Оба монитора предлагают DisplayHDR True Black 400.

GIGABYTE AORUS F032U2P. Источник изображения: GIGABYTE

Ещё GIGABYTE подготовила 27-дюймовый FO27Q3 с разрешением 1440p и частотой обновления 360 Гц, также на панели QD-OLED от Samsung. Он оснащён DP 1.4, парой HDMI 2.1 и USB-C с мощностью 18 Вт.

Изучить подробные характеристики всех трёх моделей можно на сайте компании. Цены и сроки выпуска пока не уточняются.

Внедрение DisplayPort 2.1 в игровые мониторы происходит очень медленно и до сих пор непонятно, получит ли он более широкое распространение в ближайшее время.