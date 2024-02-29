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Moleculo
NVIDIA выпустила GeForce Hotfix 551.68 для решения проблем кодировщика NVENC на GTX 1630 и 1650/Ti
Хотфикс основан на драйвере 551.61.

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NVIDIA выпустила исправление GeForce Hotfix 551.68 на основе недавно представленного графического драйвера 551.61. Это исправление направлено на решение проблем у владельцев видеокарт GeForce GTX 1630, 1650 и 1650 Ti — использование кодировщика NVENC может привести к повреждению видео или сообщениям об ошибках. По данным NVIDIA, остальные видеокарты не подвержены этой проблеме и не нуждаются в установке хотфикса.

Источник изображения: Pascal Brändle, Unsplash (отредактировано)
Также компания напоминает, что драйверы GeForce Hotfix являются бета-версиями, которые проходят значительно меньше проверок. Они выпускаются, чтобы быстрее предоставить исправление тем пользователям, которые действительно в нём нуждаются. Если ошибка не затрагивает рабочий процесс пользователя, то лучше дождаться стабильной версии драйвера с сертификатом WHQL.

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Драйвер 551.61 стал доступен 22 февраля, вместе с ним NVIDIA выпустила новые RTX фильтры и бета-версию нового приложения, которое в будущем объединит всё программное обеспечение NVIDIA под одной крышей.

#nvidia #драйверы
Источник: nvidia.custhelp.com
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