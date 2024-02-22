Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
NVIDIA выпустила драйвер 551.61 с поддержкой Nightingale, а также фильтры RTX HDR и Dynamic Vibrance
Он совместим с новым приложением NVIDIA App и исправляет ошибки, в частности, связанные с работой RTX Video HDR.

реклама

Вместе с бета-версией нового приложения NVIDIA App был представлен WHQL драйвер GeForce Game Ready 551.61. Драйвер оптимизирован для совместной работы с приложением NVIDIA App, содержит оптимизации для игры Nightingale, поддерживающей DLSS 3 и Reflex. Также NVIDIA представила новые фильтры Freestyle: RTX HDR добавляет HDR (расширенный динамический диапазон) к играм SDR (стандартный динамический диапазон), а RTX Dynamic Vibrance улучшает цвета и чёткость изображения в играх.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

реклама

С новым драйвером стали доступны оптимальные настройки GeForce Experience для четырёх игр: Granblue Fantasy: Relink, Nightingale, Pacific Drive и Skull and Bones. Были исправлены следующие ошибки:

  • проблемы со стабильностью Tom Clancy's Rainbow Six Siege при использовании Vulkan API
  • проблемы с отображением тонов при включении RTX Video HDR из-за конфликта с настройками яркости HDR в Windows
  • проблемы с уровнем чёрного в браузерах Chrome и Edge при воспроизведении SDR видео с включённой настройкой Windows HDR
  • сброс настроек фильтра Freestyle после выхода из игры
  • проблемы с инициализацией области просмотра в Adobe Substance 3D: Stager и невозможность запуска Substance Painter с Vulkan

Источник изображения: NVIDIA

RTX HDR это фильтр Freestyle на базе искусственного интеллекта, предназначенный для автоматической реализации HDR в играх, поддерживающих только SDR. Поддерживаются игры на базе DirectX 9, DirectX 11, DirectX 12 и Vulkan. Для тех, кто еще не приобрел HDR-монитор, NVIDIA также добавила фильтр RTX Dynamic Vibrance. Это дополненный искусственным интеллектом Digital Vibrance, делающий цвета более яркими без ущерба для качества изображения.

Источники: NVIDIA, Wccftech.

#nvidia #драйвер
Источник: nvidia.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
3
Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
9
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
14
BYD начала ценовую войну на рынке электромобилей снижением цен на свои электрокары
2
Samsung преобразует коммуникацию: наушники теперь с функцией мгновенного перевода
+
Эдвард Сноуден не подтвердил и не опроверг информацию, является ли он Сатоши Накамото
3
Первый в мире деревянный спутник призван решить проблему растущего космического мусора
1
Tecno POVA 6 Pro появился в базе данных Geekbench
1
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
8
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Последняя предварительная версия Windows 11 24H2 не запускается на процессоре Core 2 Quad
7
Российские дроны получили защиту от украинской РЭБ при помощи простой технологии
4
США объяснили, как Трамп собирается прекратить войну
5
Samsung анонсировала новые технологии звука Auracast, 360 Audio и Auto Switch на своих устройствах
2
AMD накажет китайских продавцов Radeon RX 6750 GRE, обеспечивших компании рост в 2023 году
6
Инженер Tesla ответил на многочисленные заявления о том, что Cybertruck ржавеют под дождем
2
Вредоносная программа Anatsa для Android была загружена 150 000 раз через Google Play
1
Пользователи, удалившие Microsoft Edge, не могут обновить Windows 10 до последней версии
2
Android-приложение Google Assistant теперь по умолчанию является Gemini
+

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
53
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
10
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
14
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
101
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
7
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
16
Вспоминаем легендарный Motorola C350 - модульная ностальгия
7

Сейчас обсуждают

Serezhka
18:43
Для VR-шлемов даже этого не достаточно, там до сих пор даже 14900К+4090 выдают посредственные результаты, поскольку приходится обсчитывать одновременно два глаза по 2к, а то и по 4к и по 8к - это уж н...
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
mayday30
18:43
Пивтонная бомба! https://pikabu.ru/story/vot_tak_kakto_8978665
Эксперт Меркурис: ВС РФ разгромили ВСУ в поселке Победа авиабомбами ФАБ-500
Serezhka
18:33
Ты в лужу пёрнул, что-ли? У меня 13700KF, андервольтнут слегка, разогнан по формуле 2-5800, 4-5700, 6-5600, 8-5500, если ты вообще понимаешь о чём я, память DDR5 на 6200 с таймингами 32-36-36, максима...
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
Star Up
18:31
Все ещё играетесь нейронками...
Вредоносная программа Anatsa для Android была загружена 150 000 раз через Google Play
Serezhka
18:27
Вся проблема в игроделах, которые до сих пор привязаны к однопотоку. У них почти всегда главный процесс игры занимает 100% одного ядра, а остальные ядра по 30-50%. Так что не нужно гнаться за количест...
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
Дмитрий Салынин
18:26
От Лопаткина или Флибустьера)))
Журналист Репке: ВСУ просто отправляют "в утиль" западную бронетехнику, подставляя её под "Ланцеты"
Михаил Авраменко
18:25
Заныли лягушатники. Значит, потери серьёзные у них.
Минобороны Франции обвинил РФ в "агрессивном поведении" в отношении французских вооружённых сил
Михаил Капустин
18:24
Чья бы корова мычала. Посчитай затраты на ВПК США И Европы и сравни с " рашкой"
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Serezhka
18:22
Вот сразу в начале увидел R5 3600 в топе игровых процессоров 2024-го года и сразу влепил минус, даже не смотря на автора, увидев которого хотелось влепить второй за жуткое ламерство всех его "статей".
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
Игаль Смирнов
18:22
90 процентоа игр так и работают кроме оч редеих которые в 1080 /60 работают но так как работает апскейл это збс выглядит все равно
Новая PlayStation 5 Pro предложит графику RDNA 3 и поддержку 8К по цене обычной PS5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем