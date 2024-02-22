Он совместим с новым приложением NVIDIA App и исправляет ошибки, в частности, связанные с работой RTX Video HDR.

Вместе с бета-версией нового приложения NVIDIA App был представлен WHQL драйвер GeForce Game Ready 551.61. Драйвер оптимизирован для совместной работы с приложением NVIDIA App, содержит оптимизации для игры Nightingale, поддерживающей DLSS 3 и Reflex. Также NVIDIA представила новые фильтры Freestyle: RTX HDR добавляет HDR (расширенный динамический диапазон) к играм SDR (стандартный динамический диапазон), а RTX Dynamic Vibrance улучшает цвета и чёткость изображения в играх.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

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С новым драйвером стали доступны оптимальные настройки GeForce Experience для четырёх игр: Granblue Fantasy: Relink, Nightingale, Pacific Drive и Skull and Bones. Были исправлены следующие ошибки:

проблемы со стабильностью Tom Clancy's Rainbow Six Siege при использовании Vulkan API

проблемы с отображением тонов при включении RTX Video HDR из-за конфликта с настройками яркости HDR в Windows

проблемы с уровнем чёрного в браузерах Chrome и Edge при воспроизведении SDR видео с включённой настройкой Windows HDR

сброс настроек фильтра Freestyle после выхода из игры

проблемы с инициализацией области просмотра в Adobe Substance 3D: Stager и невозможность запуска Substance Painter с Vulkan

Источник изображения: NVIDIA

RTX HDR это фильтр Freestyle на базе искусственного интеллекта, предназначенный для автоматической реализации HDR в играх, поддерживающих только SDR. Поддерживаются игры на базе DirectX 9, DirectX 11, DirectX 12 и Vulkan. Для тех, кто еще не приобрел HDR-монитор, NVIDIA также добавила фильтр RTX Dynamic Vibrance. Это дополненный искусственным интеллектом Digital Vibrance, делающий цвета более яркими без ущерба для качества изображения.

Источники: NVIDIA, Wccftech.