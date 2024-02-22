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Moleculo
Новое приложение NVIDIA объединяет все инструменты без необходимости авторизации
Состоялся релиз бета-версии NVIDIA App.

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NVIDIA представила бета-версию нового приложения, которое объединит панель управления, GeForce Experience и другие инструменты, доступные на данный момент в виде отдельных установочных пакетов. Новое приложение со временем позволит централизованно управлять всеми инструментами NVIDIA через понятный и отзывчивый интерфейс.

Источник изображения: NVIDIA

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На домашней странице нового приложения NVIDIA можно узнать о последних новостях, переключиться на библиотеку игр и приложений, выполнить автоматическое обнаружение установленных программ. На вкладке с информацией о драйверах приложение сообщит об установленной версии драйвера и доступной, позволит загрузить и установить новый драйвер и предоставит исчерпывающую информацию об изменениях в каждом выпуске: нововведениях, исправлениях, новых функциях и профилях.

NVIDIA также обновила внутриигровой оверлей. С помощью него можно делать снимки экрана, записывать игровой процесс и применять игровые фильтры. Стримерам добавили дополнительные возможности настройки микрофона. У оверлея появились дополнительные настройки, в частности, возможно выборочное включение и отключение показателей.

Одной из наиболее важных частей является панель настроек графики, которая позволяет менять глобальные и индивидуальные настройки каждой игры или приложения, оптимизировать настройки. Доступно два списка настроек: текущие значения, а также значения, предлагаемые NVIDIA в зависимости от оборудования пользователя.

На панели «Настройки» приводится базовая информация о компьютере пользователя, присутствуют переключатели различных функции: оверлей, игровые фильтры, режим фото, уведомления и т.п. Далее есть страница «О программе», где можно включить режим раннего доступа и настроить параметры конфиденциальности.

Пока NVIDIA App тестируется, панель управления NVIDIA по-прежнему будет отдельным приложением, но к моменту завершения тестирования компания планирует объединить весь набор функций.

Чтобы пользоваться приложением не обязательно входить в учётную запись NVIDIA.

Источник: NVIDIA, Wccftech, VideoCardz.

#nvidia #драйверы #приложения
Источник: wccftech.com
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