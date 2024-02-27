Чёрная модель была выпущена в январе.

Под брендом KFA2 представлены видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer в двух новых цветах: розовом и белом, — сообщает TechPowerUp. Стандартная версия RTX 4070 SUPER EX Gamer, которая была выпущена в январе, выполнена преимущественно в чёрном цвете. Новые модели расширяют доступную палитру, предлагая выбор для тех, кто предпочитает белые сборки или хочет собрать компьютер в розовом цвете. Цвет печатной платы не изменился, она осталась чёрной, но практически не видна за крупной системой охлаждения.

Источник изображения: KFA2, Galaxy Microsystems

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Обе видеокарты оснащаются тремя вентиляторами из матового акрила и регулируемой RGB подсветкой. Помимо вентиляторов, подсвечивается логотип GeForce RTX в верхней части видеокарт. Одной из особенностей серии является поддержка мобильного приложения для управления подсветкой и скоростью вращения вентиляторов.

Источник изображения: KFA2, Galaxy Microsystems

Как и обычная чёрная версия KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer, спецификации обеих видеокарт соответствуют эталонным: графический процессор настроен на повышение частоты до 2475 МГц, а чипы памяти GDDR6X работают на скорости 21 Гбит/с.

Для европейского рынка KFA2 оценила розовый и белый варианты в 679 евро, включая налоги. Это на 20 евро дороже чёрной версии.