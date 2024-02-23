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Moleculo
NVIDIA обновила драйверы для видеокарт Kepler и операционных систем Windows 7, 8 и 8.1
Драйвера содержат исправления безопасности.

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В этом году завершится расширенная поддержка видеокарт NVIDIA на базе архитектуры Kepler, но пока компания продолжает выпускать драйвера, устраняя уязвимости. Драйвера продолжают выходить и для устаревших операционных систем Windows 7, 8 и 8.1.

Источник изображения: Pascal Brändle, Unsplash (отредактировано)

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Как сообщает ComputerBase, драйвер 474.82 с поддержкой видеокарт GeForce 600 и 700 серии и WHQL сертификатом стал доступен для Windows 10 и 11, а для устаревших систем вышел драйвер 474.89 без WHQL сертификата. Драйвера содержат только исправления безопасности без каких-либо игровых оптимизаций.

Как ожидается, расширенная поддержка видеокарт GeForce 600 и 700 серий продлится до конца сентября этого года. Информация об уязвимостях, которые устранили в новых выпусках, появятся в бюллетене по безопасности на сайте NVIDIA, дополнительную информацию также можно найти в примечаниях к выпускам 474.82 (PDF) и 474.89 (PDF).

Для актуальных современных видеокарт NVIDIA выпустила накануне Game Ready драйвер, новые фильтры и бета-версию нового приложения, которое объединит в себе панель управления, GeForce Experience и другие программы, которые сейчас распространяются по отдельности.

#nvidia #драйверы
Источник: computerbase.de
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