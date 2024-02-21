Продажи в Китае начнутся к концу февраля.

В Китае начинаются продажи видеокарты Moore Threads S30. Серия настольных видеокарт MTT S теперь объединяет пять различных моделей, сообщает VideoCardz. За время с момента релиза первой модели S80 компания значительно продвинулась в разработке драйверов, что в некоторых случаях позволило обеспечить двукратный прирост производительности. Судя по тестам, S80, в лучшем случае, может конкурировать с видеокартами NVIDIA GT1030 или картами GTX 16 серии.

Источник изображения: Moore Threads

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Moore Threads S30 — модель начального уровня, которая предлагает четверть ядер и памяти S80. Видеокарта оснащается графическим процессором с 1024 ядрами MUSA и 4 ГБ 128-битной памяти. Ей не требуется дополнительное питание. При этом поддерживается вывод изображения в 4K разрешении со скоростью 60 кадров в секунду через HDMI 2.0, также S30 оснащается аналоговым видеовыходом VGA.

Moore Threads S30 не имеет отношения к игровым видеокартам, он предназначен для решения различных повседневных и рабочих задач, например, аппаратного ускорения видео: поддерживается декодирование H.264, H.265 и AV1. Заявлена поддержка графического API DirectX, она была добавлена в недавнем драйвере для Windows, но версия API не уточняется.

MTT S30 поступит в продажу в Китае 29 февраля по цене 399 юаней.