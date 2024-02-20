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Moleculo
Micron представила память Crucial Pro DDR5-6000 Overclocking Edition и скоростной SSD Crucial T705
Скорость накопителя Crucial T705 2 ТБ достигает 14,5 ГБ/с.

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Компания Micron Technology представила два новых продукта Crucial: оперативную память Crucial Pro DDR5 Overclocking Edition и скоростной твердотельный накопитель пятого поколения Crucial T705, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Micron Technology, Inc.

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Оперативная память Crucial Pro DDR5 Overclocking Edition доступна в виде отдельных модулей DDR5-6000 объёмом 16 ГБ и парных комплектов общим объёмом 32 ГБ. Компания настроила профили памяти Intel XMP 3.0 и AMD EXPO с задержками 36-38-38-80, чтобы максимизировать совместимость и стабильность, а также снизить задержку. Заявлена универсальная совместимость с настольными процессорами Intel Core 12-, 13- и 14-го поколений, а также процессорами AMD Ryzen серий 7000 и 8000G. Модули и комплекты ожидаются в продаже за рубежом с 27 февраля, позже компания планирует расширить ассортимент модулями на 24 ГБ.

Источник изображения: Micron Technology, Inc.

Твердотельный накопитель Crucial T705 доступен в вариантах объёмом до 4 ТБ. Максимальная скорость последовательного чтения в серии у модели на 2 ТБ достигает 14,5 ГБ/с, записи — 12,7 ГБ/с. Накопитель будет поставляться как с предустановленным радиатором чёрного цвета, так и без него. В течение ограниченного времени на рынке будет доступна 2-терабайтная модель с белым радиатором. Зарубежный старт продаж ожидается 12 марта, компания начинает принимать предзаказы. Европейские цены с учётом НДС на варианты без охлаждения начинаются от 297,65 евро за накопитель объёмом 1 ТБ, 548,57 евро стоит накопитель объёмом 2 ТБ, а объёмом 4 ТБ — 869,60 евро.

Источники: TechPowerUpCrucial Pro DDR5 Overclocking EditionCrucial T705.

#ssd #ddr5 #micron #crucial
Источник: techpowerup.com
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