Вероятно, проблему можно решить переустановкой обновлений.

После установки февральских обновлений для Windows 10 и Windows 11 некоторые пользователи жалуются на сбои в работе панели задач после входа в систему, сообщают в Windows Latest. Предположительно, проблема кроется в обновлениях KB5034763 и KB5034765 для указанных ОС соответственно.

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Панель управления может как полностью не работать, просто не появляться из-за сбоя, так и работать частично, в последнем случае на ней не появляются значки, а закреплённые приложения не запускаются. По сообщениям пользователей, повторный запуск проводника не решает проблему, также безуспешными были попытки диагностики и восстановления системы с помощью DISM и SFC, изменения настроек реестра.

Помочь может удаление обновлений, но это решение специалисты считают нежелательным из-за наличия в них важных исправлений безопасности. В Windows Latest обнаружили, что проблему можно решить переустановкой обновлений: после удаления перезагрузить систему, проверить наличие обновлений снова, установить обновления и перезагрузив систему после этого. Также есть сообщения, что панель задач работает нормально в созданных после обновления учётных записях пользователя, но вряд ли это можно считать решением проблемы.

Ранее сообщалось, что февральское обновление Windows 11 переносит кнопку ИИ-помощника Copilot в крайний правый угол панели задач и по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна», но её можно включить в настройках.