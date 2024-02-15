Но её можно включить в настройках персонализации.

В обновлении безопасности Windows 11 от февраля 2024 года Microsoft отключила кнопку «Свернуть все окна» в крайнем правом углу панели задач, передвинув на это место кнопку вызова умного помощника Copilot, сообщает gHacks. К счастью, отключённую кнопку можно вернуть обратно. Включается кнопка «Свернуть все окна» в подразделе настроек персонализации «Панель задач». Перейти к нужному подразделу настроек можно также из контекстного меню панели.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Microsoft не объясняет, почему она решила переместить значок Copilot. Одно из возможных объяснений заключается в том, что в новом расположении значок находится вблизи интерфейса ИИ помощника, который при вызове появляется в правой части экрана. Аналогичным образом кнопка виджетов расположена в левой части панели задач, вблизи окна виджетов.

В предыдущих версиях операционной системы значок Copilot по умолчанию отображался как третий значок в центральной части панели задач, рядом с кнопками «Пуск» и «Поиск». Значок Copilot не единственный вариант вызова ИИ-помощника, это можно сделать одновременным нажатием клавиш Windows и C.