Это седьмая видеокарта в профессиональном семействе Ada Lovelace.

В семействе профессиональных видеокарт Ada Lovelace пополнение, NVIDIA представила RTX 2000 ADA на смену модели Ampere прошлого поколения с аналогичным названием. Видеокарта основана на версии графического процессора AD107, в которой задействованы: 2816 ядер CUDA, 128-битный интерфейс памяти и 8 линий PCIe 4-го поколения, сообщает VideoCardz. В оснащение RTX 2000 ADA также входит 16 ГБ GDDR6 с коррекцией ошибок ECC, общая пропускная способность подсистемы памяти составляет 224 ГБ/с.

Источник изображения: NVIDIA

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Как и RTX 4000 SFF ADA, модель RTX 2000 ADA выполнена в малом форм-факторе с низкопрофильной конструкцией. Видеокарте не требуется дополнительное питание благодаря энергопотреблению в пределах 70 Вт. Охлаждение, как и на всех других профессиональных картах, представляет собой компактную систему с центробежным вентилятором. На задней панели располагаются четыре порта Mini-DisplayPort 1.4a.

Источник изображения: NVIDIA

Более подробные характеристики представлены выше в выдержке из документа со спецификациями, с полной версией (PDF) которого можно ознакомиться на сайте NVIDIA.

Зарубежная цена NVIDIA RTX 2000 ADA составляет 625 долларов США.