Возможно, сюрприз входит в состав предварительного обновления

В Windows 10 появилось полноэкранное всплывающее уведомление с предложением обновиться до Windows 11, сообщает gHacks со ссылкой на Windows Latest. Когда в Microsoft успели его добавить, точно неизвестно, однако специалисты склонны предполагать, что этот «сюрприз» входит в состав предварительного обновления KB5034203 (сборка операционной системы 19045.3996).

Уведомление состоит из четырёх страниц, где пользователя кратко знакомят с основными улучшениями и нововведениями Windows 11, предлагая бесплатно обновиться до новой версии ОС. Последняя страница позволяет продолжить работу в Windows 10. Также отмечается, что уведомления о переходе на Windows 11 стали появляться на странице центра обновлений Windows.

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Ранее Microsoft объявила, что основной этап поддержки Windows 10 завершится 24 октября 2025 года. Далее пользователям будет доступна платная расширенная поддержка до 2028 года. Некоторые корпоративные версии Windows 10 с долгосрочным обслуживанием продолжат получать обновления до 2028 и даже 2032 года.

Судя по недавнему отчёту игровой платформы Steam, в январе 2024 года охват Windows 11 вырос до 44%. Windows 10 пользуется всё ещё более значительная часть аудитории Steam, но справедливо отметить, что от месяца к месяцу отрыв десятки постепенно сокращается.