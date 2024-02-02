Отставание от Windows 10 сокращается.

Windows 11 становится все более популярной среди геймеров и вот-вот догонит свою предшественницу, если верить статистике Valve по оборудованию пользователей игровой платформы Steam за январь. Статистика показывает заметное увеличение количества пользователей Windows 11, сообщает Neowin.

Windows 11 увеличила свою долю на 2,29% и занимала примерно 44,23% в декабре 2023 года. Windows 10 по-прежнему остаётся самой популярной операционной системой среди пользователей Steam, но её преимущество сокращается и уже составляет менее 8%. Тем не менее, Windows 10 ещё может выстрелить: в январе 2024 года Valve прекратила поддержку Windows 7, 8 и 8.1, вряд ли все эти пользователи перейдут на новейшую ОС от Microsoft. Steam по-прежнему работает на устаревших версиях Windows, но не исключены внезапные проблемы.

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Наиболее заметным изменением в статистике аппаратного обеспечения — ноутбучный вариант RTX 3060 теперь третья по популярности видеокарта среди пользователей Steam, а GTX 1060 сместилась на четвёртое место.