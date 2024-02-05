Названы некоторые предполагаемые отличия от X670E.

Вместе с настольными процессорами следующего поколения Ryzen 9000 (Granite Ridge) компания AMD готовит новый набор микросхем для материнских плат, который позволит воспользоваться некоторыми преимуществами Zen 5 новинок. Восьмисотую серию возглавит чипсет AMD X870E, преемник X670E. AMD не меняет сокет, набор микросхем серии 800 будет предлагать практически тот же AM5 и поддерживать не только Ryzen 9000, но и предыдущие серии: Ryzen 7000 и 8000, сообщает TechPowerUp со ссылкой на YouTube инсайдера Moore's Law Is Dead. Инсайдер подробно описывает, что отличает X870E от нынешнего X670E, по большей части всё это связано с USB4.

Судя по всему, для производителей наличие USB4 со скоростью 40 Гбит/с будет обязательным в материнских платах AMD X870E, что, по сути, делает набор микросхем трёхчиповым решением — к двум чипам Promontory 21 добавится дискретный контроллер ASMedia ASM4242 USB4, хотя не исключается, что AMD разрешит использование других контроллеров USB4 по мере их появления.

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Процессоры AMD Ryzen 9000 продолжат использовать чиплетную конструкцию, как и Ryzen 7000. Новыми будут 4-нм кристаллы с ядрами Zen 5, а вот 6-нм кристалл ввода-вывода получит лишь незначительные изменения: будет обновлён контроллер памяти и DDR5-6400 станет новой рекомендуемой спецификацией AMD. Возможно, AMD также будет продвигать поддержку профилей DDR5-8000 EXPO в режиме работы с делителем FCLK. Также по информации инсайдера компания может расширить серию 800 другими чипсетами, включая X870, B850 и новый B840 начального уровня.

Ранее AMD заявляла о планах поддерживать сокет AM5 не менее пяти лет, поэтому AMD Ryzen 9000 должны быть совместимы с материнскими платами 600 серии, по крайней мере, большей их частью. Тем не менее, уже выясняются некоторые преимущества новых плат, такие как USB4 и, вероятно, лучшая поддержка разгона памяти.

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По предыдущим слухам, официальные новости о процессорах AMD Ryzen 9000 могут появиться уже во втором квартале, но источники инсайдера говорят о необходимости доработок и считают, что процессоры могут задержаться до осени.