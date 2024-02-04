И инструкций AVX-512 у процессора нет, сообщают энтузиасты

Jeremy Bezanger, Unsplash

Энтузиасты находят всё больше свидетельств того, что в будущих настольных процессорах Intel Arrow Lake-S могут отключить технологию многопоточности Hyper-Threading (HT). Twitter (заблокирован в РФ) блогер под псевдонимом @InstLatX64 пристально изучает логи тестовых систем Intel, которые, похоже, открыты. Одной из недавних находок энтузиаста стала система с 24-ядерным и 24-поточным процессором, обладающим конфигурацией 8P+16E, сообщает Wccftech. Количество ядер и потоков совпадает, а значит технология HT активна не была.

На данный момент это точно не подтверждает, что Intel планирует отключить HT в процессорах Arrow Lake-S, возможно, на текущем этапе процессоры просто тестируются и настраиваются без этой технологии, а позже её всё-таки задействуют. Тем не менее, слухи о том, что HT могут отключить в будущих процессорах появлялись уже неоднократно. Ранее инсайдеры предполагали, что это произойдёт не в оригинальной серии Arrow Lake-S, а в гипотетическом обновлении линейки, в которой могут появиться процессоры с большим количеством E-ядер.

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Блогер считает, что отключение HT поможет Intel ещё лучше настроить технологию Thread Director для более эффективной и согласованной работы P- и E-ядер. Это должно положительно сказаться на производительности. Помимо этого, без HT процессоры можно сделать более устойчивыми к атакам по побочным каналам. Также блогер нашёл намёки на то, что Arrow Lake-S не будут поддерживать инструкции AVX512, однако Intel работает над альтернативой со значительно более широкими возможностями применения — это AVX10.

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В Wccftech кратко подытожили информацию из слухов: на данный момент в серии Intel Arrow Lake-S ожидают три кристалла с максимальным количеством ядер 24 (8P+16E), 22 (6P+16E) и 14 (8P+8E), процессоры также предложат интегрированную графику на базе улучшенной архитектуры Alchemist.